Фонд Билла Гейтса потратит $200 млн на поддержку женщин и детей

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Благотворительная организация основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды намерена направить $200 млн в фонд финансирования инициативы ООН "Каждая женщина, каждый ребенок". Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой всемирной организации.
В документе приводятся слова генсека ООН Антониу Гутерриша, который указал, что благополучие женщин, детей и подростков "является ключевым условием для реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года". На мировом сообществе "лежит обязанность помочь им полностью раскрыть свой потенциал", подчеркнул Гутерриш. Как отметила Мелинда Гейтс, "направление средств на защиту здоровья женщин и детей имеет огромное значение для того, чтобы помочь самым бедным выбраться из нищеты".
Фонд занимается инициативами, нацеленными на улучшение условий жизни и здоровья женщин и детей примерно в 50 государствах, по большей части в развивающихся странах. Как отмечается в заявлении ООН, управляющие фондом структуры рассчитывают в ближайшие пять лет привлечь около $2 млрд.
Инициатива "Каждая женщина, каждый ребенок" была объявлена восьмым генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в рамках Глобальной стратегии охраны здоровья женщин и детей. Она была одобрена в 2010 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Билл Гейтс, по последним оценкам агентства Bloomberg, является самым богатым человеком мира. Суммарная стоимость его активов составляет примерно $87 млрд.