Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывшие работники рудника в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты зарплат

Общество
21 сентября, 3:42 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

По факту невыплаты сотрудникам Дарасунского рудника зарплат СК ранее начал проверку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Бывшие работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае, которые с понедельника объявили голодовку, в ночь на четверг прекратили акцию протеста после погашения долгов по зарплате. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава поселка Вершино-Дарасунский Александр Окладников.

Смотрите также

В Забайкалье около 20 бывших работников рудника объявили голодовку

Число бывших работников рудника, устроивших голодовку в Забайкалье, возросло до 40 человек

Первый транш поступил на выплату долгов бывшим шахтерам, объявившим голодовку в Забайкалье

На счет рудника в Забайкалье перечислен остаток долга перед голодающими шахтерами

Около 50 бывших работников Дарасунского рудника с понедельника протестовали из-за задержки зарплат и других выплат. Во вторник на счет рудника поступил первый транш в размере 11,8 млн рублей из обещанных собственником 38 млн рублей. В среду на счет предприятия перечислили остальные средства.

"Ночью голодовка завершилась. Люди получили деньги и разошлись", - сказал Окладников.

Ранее сообщалось, что по факту невыплаты зарплаты СК РФ начал проверку, а региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
2
Показ "Матильды" в Петербурге: зрители не увидели повода для скандала
3
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
4
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
5
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
6
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
7
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама