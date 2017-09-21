Бывшие работники рудника в Забайкалье прекратили голодовку после выплаты зарплат

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ЧИТА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Бывшие работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае, которые с понедельника объявили голодовку, в ночь на четверг прекратили акцию протеста после погашения долгов по зарплате. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава поселка Вершино-Дарасунский Александр Окладников.
Около 50 бывших работников Дарасунского рудника с понедельника протестовали из-за задержки зарплат и других выплат. Во вторник на счет рудника поступил первый транш в размере 11,8 млн рублей из обещанных собственником 38 млн рублей. В среду на счет предприятия перечислили остальные средства.
"Ночью голодовка завершилась. Люди получили деньги и разошлись", - сказал Окладников.
Ранее сообщалось, что по факту невыплаты зарплаты СК РФ начал проверку, а региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.