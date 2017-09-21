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В Ростуризме надеются, что электронные визы после ДФО распространятся на другие регионы

Общество
21 сентября, 4:51 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Возможностью оформления электронных виз воспользовались более 1,2 тыс. иностранных граждан, прежде всего из Японии и Китая

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ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Система выдачи электронных виз для въезда иностранных граждан в РФ проходит опытную эксплуатацию на Дальнем Востоке и по итогам этой работы может быть распространена на другие российские регионы. Об этом заявил ТАСС глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, приехавший в Токио по случаю ежегодной международной выставки туризма JATA 2017.\

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"Сейчас только начата реализация этого механизма, и можно сказать, что это процесс опытной эксплуатации. Конечно, мы понимаем, что это новая система, и надо посмотреть, как она будет востребована, удобна ли она, как будет работать", - сказал он, выразив надежду, что "по итогам опытной эксплуатации системы электронных виз этот механизм будет распространен и на другие территории".

Вместе с тем Сафонов отметил, что "нужно спокойно работать, никуда не спешить, чтобы отработать все механизмы". "Это очень серьезная система, она завязана на обеспечение безопасности", - сказал он, подчеркнув, что эти вопросы являются первоочередными.

Тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев началась с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи), а с 8 августа начал работать специализированный сайт МИД РФ по выдаче электронных виз. По данным на 5 сентября, этой возможностью уже воспользовались более 1,2 тыс. иностранных граждан, прежде всего из Японии и Китая.

Электронная виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территории субъекта РФ, в который осуществлен въезд. В настоящее время въехать по электронной визе можно в Приморский край через два пункта пропуска: морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович
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