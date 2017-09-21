Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сафонов: развитие туризма на Курилах является гуманитарным вопросом, а не политическим

Общество
21 сентября, 5:10 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Глава Ростуризма подчеркнул, что туризм не является политически ангажированным, так как "позволяет глубже понять культуру"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Туризм является не политически ангажированным механизмом сближения народов двух стран, и развитие туризма на российских Курильских островах - это вопрос гуманитарный, а не политический. Об этом глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов заявил в беседе с корр. ТАСС, отвечая на вопрос о перспективах совместной экономической деятельности России и Японии на Южных Курилах в области туризма.

Читайте также новости по теме:
Спор вокруг Курил

Абэ поблагодарил Путина за упрощение процедур посещения Курил бывшими жителями

Шувалов: общие бизнес-проекты РФ и Японии помогут изменить контекст в отношении Курил

Абэ на переговорах с Путиным хочет добиться прогресса в заключении мирного договора

"Мне представляется очень важным и перспективным сотрудничество по развитию туризма на Курильских островах, которые принадлежат России. Мы будем очень рады, если туда будут приезжать японские туристы, если там будет создаваться высококачественная туристская инфраструктура, - сказал он. - Я считаю, что это абсолютно не политический процесс, это процесс гуманитарный".

Глава Ростуризма подчеркнул, что туризм не является политически ангажированным. "Туризм - это механизм сближения народов стран, он позволяет глубже понять культуру", - добавил он. "Мы всячески приветствуем развитие и экономических связей, и политических связей между РФ и Японией, и нам очень радостно, что такая высокая динамика присутствует в развитии туризма между РФ и Японией", - заявил Сафонов.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 7 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме российский лидер заявил, что по линии МИД двух стран был отобран ряд перспективных проектов, готовых к реализации, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.

Осуществление совместной экономической деятельности на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. По итогам визита Путина в Японию в декабре 2016 года стороны приняли совместное заявление о важности начала консультаций по этой теме. Вместе с тем, как отмечали японские СМИ, РФ и Япония пока далеки в своих позициях относительного того, как вести такую деятельность, чтобы это не создавало юридических проблем. Москва считает, что ее необходимо осуществлять в соответствии с российским законодательством, в то время как Токио настаивает на создании "специальной системы" на этих территориях.

В последнее время заметно активизировался диалог между РФ и Японией на различных уровнях, в том числе развивается и гуманитарное сотрудничество. Сафонов, приехавший в Токио по случаю международной выставки туризма JATA, в четверг подпишет ряд документов о взаимодействии в сфере туризма с японской стороной.

Смотрите также

В Ростуризме надеются, что электронные визы после ДФО распространятся на другие регионы

Россия и Япония хотят довести взаимный турпоток до 250 тыс. человек в 2019 году

Россия готова смягчать визовый режим с Японией вплоть до полной отмены виз

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Спор вокруг Курил
Персоны
Абэ, Синдзо Сафонов, Олег Петрович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
4
Показ "Матильды" в Петербурге: зрители не увидели повода для скандала
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
7
Полиция пресекла конфликт между охранниками и работниками ТЦ "Москва"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама