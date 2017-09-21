Сафонов: развитие туризма на Курилах является гуманитарным вопросом, а не политическим

ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Туризм является не политически ангажированным механизмом сближения народов двух стран, и развитие туризма на российских Курильских островах - это вопрос гуманитарный, а не политический. Об этом глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов заявил в беседе с корр. ТАСС, отвечая на вопрос о перспективах совместной экономической деятельности России и Японии на Южных Курилах в области туризма.

"Мне представляется очень важным и перспективным сотрудничество по развитию туризма на Курильских островах, которые принадлежат России. Мы будем очень рады, если туда будут приезжать японские туристы, если там будет создаваться высококачественная туристская инфраструктура, - сказал он. - Я считаю, что это абсолютно не политический процесс, это процесс гуманитарный".

Глава Ростуризма подчеркнул, что туризм не является политически ангажированным. "Туризм - это механизм сближения народов стран, он позволяет глубже понять культуру", - добавил он. "Мы всячески приветствуем развитие и экономических связей, и политических связей между РФ и Японией, и нам очень радостно, что такая высокая динамика присутствует в развитии туризма между РФ и Японией", - заявил Сафонов.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 7 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме российский лидер заявил, что по линии МИД двух стран был отобран ряд перспективных проектов, готовых к реализации, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создании тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.

Осуществление совместной экономической деятельности на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. По итогам визита Путина в Японию в декабре 2016 года стороны приняли совместное заявление о важности начала консультаций по этой теме. Вместе с тем, как отмечали японские СМИ, РФ и Япония пока далеки в своих позициях относительного того, как вести такую деятельность, чтобы это не создавало юридических проблем. Москва считает, что ее необходимо осуществлять в соответствии с российским законодательством, в то время как Токио настаивает на создании "специальной системы" на этих территориях.

В последнее время заметно активизировался диалог между РФ и Японией на различных уровнях, в том числе развивается и гуманитарное сотрудничество. Сафонов, приехавший в Токио по случаю международной выставки туризма JATA, в четверг подпишет ряд документов о взаимодействии в сфере туризма с японской стороной.