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Сеул утвердил выделение $8 млн на гуманитарную помощь КНДР

Общество
21 сентября, 5:28 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 21, сентября. /ТАСС

Министерство объединения Южной Кореи предлагает выделить средства детям и беременным женщинам КНДР

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СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея одобрило выделение $8 млн на оказание гуманитарной помощи КНДР по линии ООН. Об этом говорится в распространенном с Сеуле пресс-релизе министерства объединения.

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"На межведомственном совещании было принято решение оказать поддержку северокорейским беременным женщинам и детям, учитывая грозящий им гуманитарный кризис", - отмечается в сообщении. "Правительство позднее определит сроки направления средств и объемы траншей с учетом различных факторов, включая состояние межкорейских отношений", - подчеркивает ведомство.

Министерство предлагает выделить северокорейским детям и беременным женщинам $4,5 млн по линии Всемирной продовольственной программы ООН и еще $3,5 млн по линии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ООН, в апреле текущего года от засушливой погоды сильно пострадали основные регионы - производители зерновых в КНДР. По состоянию на июль в различных районах КНДР погибло до 59% урожая. Особый урон был нанесен производству риса, для выращивания которого требуется много воды.

В августе ООН выделила $5,9 млн для помощи пострадавшим от засухи гражданам КНДР. Продовольственная программа ООН обещала в 2018 году оказать жителям КНДР поддержку на $53 млн. Ранее в рамках Всемирной продовольственной программы помощь республике оказали только Франция, Россия, Канада и Швейцария.

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