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Российские военные доставили гуманитарную помощь в зону деэскалации провинции Дераа

Общество
21 сентября, 6:13 UTC+3 ДЕЙР-ХАБИЯ /Сирия/ 21, сентября. /ТАСС

Перед уходом из Дейр-Хабии террористы взорвали водокачку и трансформаторную подстанцию

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ДЕЙР-ХАБИЯ /Сирия/, 21 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон доставили несколько тонн гуманитарной помощи в поселок Дейр-Хабия в зоне деэскалации провинции Дераа.

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"В этих наборах мука, рис, чай и консервы. Помимо этого в Дейр-Хабию мы привезли дополнительно несколько десятков мешков с гречкой, сахаром и мукой. Мешки по пятьдесят килограммов. Их тоже потом раздадут нуждающимся", - сообщил журналистам сотрудник центра Владислав Маргиев.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ контролировали населенный пункт несколько лет. Уходя они разрушили основные объекты инфраструктуры. По словам жителя поселка Ахмеда Аль-Хатыба, перед уходом террористы взорвали водокачку и трансформаторную подстанцию. "У кого есть возможность, купили генераторы. Но большинство живет без света и воды", - сказал он.

Для этого поселка уже выделены деньги для восстановления электро- и водоснабжения, заверил жителей депутат Народного совета Сирии Хасан Алуш. "Мы поможем деньгами и тем, кто остался без крыши над головой", - добавил он.

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