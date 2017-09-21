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Кабмин утвердил правила предоставления грантов Всероссийского конкурса молодежных проектов

Общество
21 сентября, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Размер грантов для граждан составит от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, общественных объединений - до 2 млн рублей

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил предоставления грантов молодежным и детским общественным объединениям, а также гражданам России - победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Размер грантов для физических лиц составит от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, общественных объединений - до 2 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Гранты будут предоставляться молодежным и детским общественным объединениям и гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет.

Документом также устанавливается, что конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи ежегодно, начиная с 2017 года. Отмечается, что всего планируется поддержать около 1,3 тыс. проектов в сферах саморазвития, межнационального и межрелигиозного взаимодействия, поддержки творческой молодежи и так далее.

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