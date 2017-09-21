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Иванка Трамп призналась, что страдала депрессией после рождения каждого из троих детей

Общество
21 сентября, 7:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

Дочь президента США работает в Белом доме, занимая неоплачиваемую должность одного из советников президента

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Дочь президента США Иванка Трамп страдала послеродовой депрессией после появления на свет каждого из ее троих детей. Такое признание она сделала в опубликованном в среду интервью, подготовленном для популярной телепередачи The Dr. Oz Show.

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У 35-летней Иванки и ее 36-летнего мужа Джареда Кушнера, являющегося старшим советником главы государства, трое детей: шестилетняя Арабелла, трехлетний Джозеф и годовалый Теодор. "С каждым из моих троих детей у меня была постнатальная депрессия в той или иной степени", - рассказала она, имея в виду форму депрессивного расстройства, развивающуюся у матери непосредственно после родов.

"Для меня это было трудное с эмоциональной точки зрения время, потому что я ощущала себя так, будто не могу полностью реализовать заложенный во мне потенциал родителя, предпринимателя и начальника. Беременность протекала у меня так легко, что в определенном смысле потом [после родов] мне доставалось тяжелее", - пояснила она.

Иванка Трамп выпускала собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимала участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Иванка наряду с сыновьями Трампа Эриком и Дональдом-младшим занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. В начале этого года дочь президента ушла в отставку с указанного поста.

Иванка работает в Белом доме, занимая неоплачиваемую должность одного из советников президента. Она официально числится государственной служащей, однако не получает зарплату.

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