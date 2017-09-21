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Сахалинские экологи очистили от брошенных сетей место кормления серых китов

Общество
21 сентября, 8:57 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 21, сентября. /ТАСС

Популяция серых китов в настоящее время насчитывает около 200 особей, они занесены в международную и российскую Красные книги

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Инициативная группа помощи морским млекопитающим "Друзья океана" и участники клуба "Бумеранг", занимающегося экологическим воспитанием в Сахалинской области, очистили от остатков ставных неводов место кормления серых китов в заливе Пильтун на севере Сахалина. Об этом сообщила в четверг пресс-служба клуба "Бумеранг".

"Брошенные веревки располагались в центре зоны кормления китов и представляли реальную угрозу жизни этих удивительных животных. Волонтеры срезали веревки и вывезли на берег. Собранные три кубометра мусора складировали на полигон. Столько же отходов осталось на берегу, так как места на полигоне не хватило для такого объема отходов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, летом недалеко от устья залива Пильтун располагался рыболовный стан одного из предприятий, которое установило ставной невод в море. Путина закончилась 20 августа, и рыбаки должны были полностью убрать все сети, веревки и временный поселок, однако не сделали этого. Экологи готовят обращение по этому поводу в природоохранную прокуратуру и территориальное управление Росприроднадзора. "Очевидно, что деятельность этой компании грубо нарушает природоохранное законодательство и угрожает исчезающей популяции краснокнижного вида животных", - отмечает пресс- служба.

Клуб "Бумеранг" напоминает, что в 2013 и 2016 годах возле залива Пильтун уже были встречены киты, запутавшиеся в рыболовных снастях.

Узкий прибрежный участок Охотского моря (устье залива Пильтун) для серых китов - важнейшая "столовая", сюда для нагула приходят самки - беременные и выкармливающие детенышей. Этот участок характеризуется высокой плотностью донных организмов и представляет собой одно из известных летних пастбищ серых китов охотско-корейской популяции. Первые киты начинают прибывать к северо-востоку Сахалина в конце мая - после исчезновения морского льда, некоторые могут оставаться до начала декабря, когда снова образуется лед.

Популяция серых китов в настоящее время насчитывает около 200 особей, они занесены в международную и российскую Красные книги.

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