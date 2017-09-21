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В парламенте Таиланда открылась выставка в честь 120-летия дипотношений с РФ

Общество
21 сентября, 9:02 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Особой популярностью на выставке пользуются нагрудные значки с изображением российского президента

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© Алексей Сковоронский/ТАСС

БАНГКОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Выставка, посвященная 120-летию дипломатических отношений России и Таиланда, открылась в четверг в холле Национальной законодательной ассамблеи (парламента) королевства.

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Особой популярностью пользуются нагрудные значки с изображением российского президента. В парламентском холле разместились стенды, рассказывающие об истории отношений двух стран, о крупнейших инвесторах из РФ и их проектах на территории королевства, а также лотки с сувенирной продукцией.

Танцевальные коллективы развлекают гостей мероприятия русскими народными танцами и постановкой таиландского кукольного театра.

Посетителям выставки, которая продлится до 26 сентября, представлены на выбор фаршированные блинчики и тайские закуски, включая одно из любимых лакомств таиландцев - клейкий рис на кокосовом молоке.

Монаршие визиты

Визит короля Чулалонгкорна в Санкт-Петербург в июле 1987 года и его беседы с императором Николаем II положили начало стратегическому альянсу между Сиамом (прежнее название Таиланда - прим. ТАСС) и Россией, отметил во время открытия выставки посол РФ в Таиланде Кирилл Барский. Председатель парламента Помпет Вичитончай, также участвовавший в церемонии, напомнил и о других значимых для двух стран монарших визитах. Нынешний король Таиланда Рама X, еще будучи принцем, посетил СССР в 1989 году. Королеву Сирикит принимали в России в 2007 году, а ее дочь принцессу Сириндхон - в 1993 году.

"В следующем месяце Ее Высочество принцесса Сириндхон вновь отправится в РФ. Она сможет оценить, как кардинально изменилась наша страна за эти 24 года", - сказал Барский.

Российский посол также отметил активное взаимодействие между странами по парламентской линии. По его словам, с 27 сентября по 2 октября Москву посетят таиландские парламентарии из группы дружбы с Россией. "За этим последует участие делегации высокого уровня из Таиланда в 137-й ассамблее межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в октябре", - сообщил Барский.

Туризм и экономика

По оценке российского дипломата, существенный подъем наблюдается не только в политической сфере, но и в экономическом секторе. По данным российского посольства, торговый оборот между странами увеличился с января по июнь на 43,7%. Кроме того, поток туристов из России в Таиланд с января по июль этого года вырос почти на треть (29%), достигнув отметки в 800 тыс. человек.

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