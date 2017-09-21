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В Оренбургской области выписаны дети, отравившиеся сероводородом из-за аварии на скважине

Общество
21 сентября, 9:19 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова

Инцидент на газонефтяной скважине произошел 20 сентября

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ОРЕНБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Медики выписали из больницы детей, отравившихся сероводородом после разгерметизации газонефтяной скважины в Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель министра здравоохранения региона Александр Криволапов.

"Все дети, госпитализированные по поводу отравления, выписаны домой в хорошем состоянии. Больше обращений от жителей не поступало", - сказал он.

По данным регионального главка МЧС, утром 20 сентября при проведении ремонтных работ на скважине компании "Газпромнефть-Оренбург" произошел выброс газонефтяной смеси. Скважина находится в 10 км от поселка Бердянка, в 7 км от поселка Чкаловский и в 15 км от поселка Самородово. Во врачебную амбулаторию поселка Самородово за медицинской помощью обратился 31 житель, в том числе 27 детей в возрасте 4-12 лет, все жаловались на тошноту, головную боль и головокружение, было госпитализировано 22 ребенка с отравлением легкой степени.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

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