В Оренбургской области выписаны дети, отравившиеся сероводородом из-за аварии на скважине

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ОРЕНБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Медики выписали из больницы детей, отравившихся сероводородом после разгерметизации газонефтяной скважины в Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель министра здравоохранения региона Александр Криволапов.
"Все дети, госпитализированные по поводу отравления, выписаны домой в хорошем состоянии. Больше обращений от жителей не поступало", - сказал он.
По данным регионального главка МЧС, утром 20 сентября при проведении ремонтных работ на скважине компании "Газпромнефть-Оренбург" произошел выброс газонефтяной смеси. Скважина находится в 10 км от поселка Бердянка, в 7 км от поселка Чкаловский и в 15 км от поселка Самородово. Во врачебную амбулаторию поселка Самородово за медицинской помощью обратился 31 житель, в том числе 27 детей в возрасте 4-12 лет, все жаловались на тошноту, головную боль и головокружение, было госпитализировано 22 ребенка с отравлением легкой степени.
Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".