Николая Караченцова перевели в реаниамцию

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Состояние актера Николая Караченцова, который в понедельник был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ухудшилось, он переведен в отделение хирургической реанимации, сообщили в четверг ТАСС в справочной службе медучреждения.

"Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию", - сказала собеседница агентства.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась после аварии в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию.