Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Николая Караченцова перевели в реаниамцию

Общество
21 сентября, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Его состояние оценивается как тяжелое

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Состояние актера Николая Караченцова, который в понедельник был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ухудшилось, он переведен в отделение хирургической реанимации, сообщили в четверг ТАСС в справочной службе медучреждения.

"Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию", - сказала собеседница агентства.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась после аварии в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Караченцов, Николай Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
Николая Караченцова перевели в реаниамцию
4
Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ США
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
ЦБ принял решение о санации Бинбанка и Рост банка
7
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама