Япония и Россия подписали документы по активизации туризма

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Япония и Россия подписали в четверг ряд документов, направленных на развитие сотрудничества в сфере туризма и увеличения взаимных туристических потоков в ближайшие два года. Официальная церемония прошла в Токио, в ней приняли участие глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов и руководитель Японского агентства по туризму Акихито Тамура.

"Эти документы позволяют нам заявить о том, что сотрудничество в области туризма между Россией и Японией активно развиваются. Мы видим, в частности, как растет взаимный туристический поток между двумя странами. Я надеюсь, что он продолжит увеличиваться и выйдет за установленные сегодня нами рамки на 2018 и 2019 год", - отметил Сафонов. По его словам, РФ принимает активное участие в выставке туризма "ДЖАТА" в Токио, там же начал работать центр по туризму Visit Russia.

Руководитель Японского агентства по туризму в свою очередь отметил, что Япония связывает большие ожидания по поводу роста потока туристов из страны в РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу в следующем году. "Что касается перспективы выездного туризма, то мы ожидаем, что количество японских туристов в РФ будет увеличиваться, поскольку правительства наших стран предпринимают для этого необходимые меры, а также поскольку сборная Японии будет участвовать в чемпионате мира по футболу", - добавил он.

Один из документов вносит изменения в Программу совместных действий в области туризма на 2017-2019 годы, подписанную представителями двух стран в феврале этого года, и ставит новую цель - увеличить взаимный турпоток до 220 тыс. человек в 2018 году. Это примерно на 80 тыс. больше показателей за последние годы. Второй меморандум предполагает проведение перекрестных недель этногастрономического туризма.

Подписание документов приурочено к открытию в четверг ежегодной международной выставки туризма "ДЖАТА" в японской столице.

В последние годы, по разным оценкам, Японию посетили около 70 тыс. россиян, примерно такое же число японцев приезжали в Россию. С начала 2017 года стороны пошли на взаимное упрощение визового режима. Это положительно отразилось на туристическом потоке между двумя странами. По данным Ростуризма, число россиян, посетивших Японию, с начала этого года выросло на 40% по сравнению с прошлым, а число японцев, приехавших в РФ, - на 18%.