В Татарстане открыли памятник Герою России Ахметшину, погибшему в Сирии

АТАБАЕВО /Республика Татарстан/, 21 сентября. /ТАСС/. Памятник Герою России Марату Ахметшину, погибшему в прошлом году при выполнении воинского долга в Сирии, открыт в четверг в селе Атабаево в Татарстане. В церемонии приняли участие замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова и президент Татарстана Рустам Минниханов.

"На особом счету нашей памяти герои, отдавшие свои жизни за свободу и независимость родины. Мы восхищаемся волей и силой духа людей, которые в критический для себя момент, несмотря на смертельную опасность, не пожалели свои жизни, защищая интересы нашей страны", - сказала Шевцова.

Замминистра отметила, что героически погибший Ахметшин "навечно стал символом верности присяге и воинскому долгу". "Позвольте мне от имени Министерства обороны Российской Федерации выразить самые теплые слова благодарности родителям Марата - вы воспитали настоящего сына Отечества. Его имя навсегда останется в истории России и в сердцах соотечественников. Вечная память всем кто отдал свои жизни ради спокойствия и мира и защиты нашей страны от международного терроризма", - добавила она.

В свою очередь Минниханов заявил, в Татарстане родилось много людей, которыми гордится не только эта республика, но и вся страна. "Сегодня мы открываем бюст в честь еще одного Героя Российской Федерации, нашего земляка. Марат Ахметшин совершил героический подвиг при выполнении боевых задач в Сирии. Его поступок - пример беззаветного служения Отечеству, отваги, мужества и высоких личных качеств", - сказал руководитель региона.

Памятник был открыт по инициативе Министерства обороны, которую поддержал президент Татарстана. Его изготовил ростовский скульптор Анатолий Дементьев. Бюст и постамент выполнены из литьевого гранита. Общая масса памятника - 2,5 тонны.

О герое

Марат Ахметшин родился 27 июня 1980 года в Елизово Камчатской области (ныне Камчатский край) в семье потомственных военных. Свой подвиг он совершил в Сирии. Вблизи Пальмиры артиллерийский разведчик капитан Ахметшин вступил в бой с превосходящими силами противника. Отражая атаку боевиков, офицер уничтожил несколько боевых машин, но был при этом смертельно ранен.

Ахметшин похоронен 6 июня 2016 года в деревне Атабаево Лаишевского района Республики Татарстан. Звание Героя России капитану российской армии посмертно присвоено 23 июня 2016 года за мужество и героизм при выполнении специальных задач.

В начале 2017 года школе №113 и Атабаевской школе было присвоено имя Героя России Марата Ахметшина. Он учился в 113-й школе с 1988 по 1997 годы. У входа в школу также установлена мемориальная доска в память о нем и будет открыт его бюст.