Комитет Госдумы вернул Мизулиной ее законопроект о запрете беби-боксов

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг вернул сенатору Елене Мизулиной ее законопроект, которым предлагается запретить создавать в России беби-боксы - специально оборудованные места с колыбелью, где мать, решившая отказаться от ребенка, может его оставить. Причина возврата - нарушение требований при повторном внесении инициативы в Госдуму.
Как устроены "окна жизни" и как вернуть ребенка
"Я с Еленой Борисовной [Мизулиной] предварительно говорила… При внесении этого законопроекта повторно Елена Борисовна не обратила внимание, что изменились требования к внесению законопроектов, [предусматривающих изменения] в Кодекс [РФ] об административных правонарушениях. Она сегодня не присутствует [на заседании комитета], предварительно она с решением комитета согласна, мы возвращаем его автору в соответствии с частью 7.2 статьи 108 регламента Госдумы", - заявила первый зампредседателя профильного комитета Ольга Окунева.
На пленарном заседании весенней сессии в июле депутаты Госдумы уже отклоняли в первом чтении законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов. После этого разработчик заявила, что якобы это произошло с нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария, так как документ был рассмотрен "без обсуждения и без приглашения автора". В связи с этим Мизулина внесла его в нижнюю палату парламента повторно.
Законопроектом Мизулиной предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание беби-боксов. Их предлагается штрафовать на сумму от 1 млн до 5 млн рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток за создание таких мест для детей.