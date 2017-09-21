Патриарх Кирилл возглавил литургию в Новороссийске

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КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. прихожан участвуют в литургии в Новороссийске, которую в четверг возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила пресс-служба краевой администрации.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Новороссийска. Служба началась в 10:00 и продлится до полудня. В храм прибыло более 3 тыс. прихожан со всего края", - говорится в сообщении.
Храм также посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. Ожидается, что после литургии патриарх и глава региона возложат цветы к мемориалу "Малая земля".
Уточняется, что в четверг богослужение по случаю Рождества Пресвятой Богородицы проводится во всех храмах Кубани.