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Патриарх Кирилл возглавил литургию в Новороссийске

Общество
21 сентября, 11:48 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, сентября. /ТАСС

На службу собрались более 3 тыс. прихожан

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КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. прихожан участвуют в литургии в Новороссийске, которую в четверг возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Новороссийска. Служба началась в 10:00 и продлится до полудня. В храм прибыло более 3 тыс. прихожан со всего края", - говорится в сообщении.

Храм также посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. Ожидается, что после литургии патриарх и глава региона возложат цветы к мемориалу "Малая земля".

Уточняется, что в четверг богослужение по случаю Рождества Пресвятой Богородицы проводится во всех храмах Кубани.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Кондратьев, Вениамин Иванович
Страны
Россия
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