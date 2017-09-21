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ВЦИОМ: россияне поддерживают сохранение ставки школьного психолога после ЧП в Ивантеевке

Общество
21 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

При этом, по данным опроса, ответственность за случившееся респонденты в основном склонны возлагать на семью подростка

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Абсолютное большинство (85%) россиян считают необходимым сохранение в школах ставки психолога после инцидента в подмосковной Ивантеевке, где 5 сентября 15-летний подросток во время урока информатики напал на учительницу и открыл стрельбу из пневматического оружия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

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"После недавней трагедии в подмосковной Ивантеевке, где подросток открыл стрельбу из травматического оружия в школе и напал на учительницу, абсолютное большинство россиян высказываются за сохранение в школах ставки психолога (85%) и считают, что он мог бы предотвратить случившееся (76%)", - говорится в сообщении. По данным опроса, ответственность за случившееся респонденты в основном склонны возлагать на семью подростка: данной точки зрения придерживаются 48% россиян. Каждый пятый (21%) при этом усматривает причину трагедии в негативном влиянии интернета, и лишь каждый десятый (9%) считает, что в случившемся виноват сам школьник.

"Школьные психологи есть далеко не во всех в учебных заведениях: 54% респондентов, имеющие детей и внуков, говорят, что в их учебных заведениях такие специалисты работают, 34% - заявляют об их отсутствии (в селах таких 48%)", - отмечает ВЦИОМ. При этом мнение о работе таких специалистов зависит именно от их наличия (или отсутствия) в учебных заведениях детей и внуков респондентов: эффективность работы школьных психологов признает 61% тех, кто видит их работу в учебных заведениях, те же, кто с ней не знаком, считают, что психологи бесполезны (58%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15-16 сентября методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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