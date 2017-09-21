Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: международная конференция соотечественников откроется в Москве 31 октября

Общество
21 сентября, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Форум будет посвящен 100-летию русской революции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международная конференция соотечественников "100-летие русской революции: единение ради будущего" состоится 31 октября - 1 ноября в Москве и будет посвящена консолидации российской диаспоры. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов.

СПЕЦПРОЕКТ

1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

"Международная конференция соотечественников будет посвящена 100-летию революции, в форуме примут участие практически все ветви нашей зарубежной диаспоры: потомки эмигрантов первой волны, молодежь, активисты организаций соотечественников", - рассказал он.

"Предстоит проанализировать, что происходило в те годы (после революции 1917 года - прим. ТАСС) и как россияне ощущают себя сегодня за рубежом, а также возможна ли консолидация диаспоры на основе стоящих в нынешнее время перед Россией целей с тем, чтобы не потерять чувство общности", - отметил дипломат.

По его словам, исторический аспект на форуме не главный, приоритет - "единение ради будущего". "Исторический же аспект важен с точки зрения пагубности расколов, внутреннего противостояния и доведения разных точек зрения до гражданской войны, не только на поле боя, - обратил внимание собеседник агентства. - Речь на конференции в основном пойдет о настоящем и будущем".

Он также сообщил, что в соответствии с федеральным законом Всемирный конгресс соотечественников запланирован на 2018 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
2
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
3
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
4
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
5
Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама