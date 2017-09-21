МИД РФ: международная конференция соотечественников откроется в Москве 31 октября

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международная конференция соотечественников "100-летие русской революции: единение ради будущего" состоится 31 октября - 1 ноября в Москве и будет посвящена консолидации российской диаспоры. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов.
"Международная конференция соотечественников будет посвящена 100-летию революции, в форуме примут участие практически все ветви нашей зарубежной диаспоры: потомки эмигрантов первой волны, молодежь, активисты организаций соотечественников", - рассказал он.
"Предстоит проанализировать, что происходило в те годы (после революции 1917 года - прим. ТАСС) и как россияне ощущают себя сегодня за рубежом, а также возможна ли консолидация диаспоры на основе стоящих в нынешнее время перед Россией целей с тем, чтобы не потерять чувство общности", - отметил дипломат.
По его словам, исторический аспект на форуме не главный, приоритет - "единение ради будущего". "Исторический же аспект важен с точки зрения пагубности расколов, внутреннего противостояния и доведения разных точек зрения до гражданской войны, не только на поле боя, - обратил внимание собеседник агентства. - Речь на конференции в основном пойдет о настоящем и будущем".
Он также сообщил, что в соответствии с федеральным законом Всемирный конгресс соотечественников запланирован на 2018 год.