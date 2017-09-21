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Минниханов отметил роль разделения полномочий федерального центра и Татарстана

Общество
21 сентября, 11:59 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, сентября. /ТАСС

Глава республики подчеркнул, что в нынешних условиях ведущим фактором является не столько сама форма отношений республики и федерального центра, сколько их содержание

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КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Договоры о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном сыграли свою историческую роль, поспособствовав развитию российского федерализма, заявил в четверг президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с посланием перед депутатами Государственного совета республики.

"Около четверти века содержание наших отношений с федеральным центром определялось договорами о разграничении полномочий, которые сыграли важнейшую историческую роль, способствовали укреплению государственности и совершенствованию практики российского федерализма. Многие их положения получили закрепление в законодательстве РФ и стали естественным состоянием взаимоотношений центра и регионов", - сказал Минниханов.

По его словам, "сегодня Татарстан как один из ведущих регионов страны при реализации инициатив и проектов в полной мере пользуется широкими возможностями, имеющимися в РФ, в демократическом правовом государстве".

Глава республики подчеркнул, что в нынешних условиях ведущим фактором является не столько "сама форма отношений республики и федерального центра, сколько их содержание, возможность находить взаимоприемлемые решения возникающих вопросов в общих интересах".

Договор "О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" был подписан в 2007 году президентами России и Татарстана Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым сроком на 10 лет. Это был уже второй такой договор - первый действовал с 1994 года.

В договоре, в числе прочего, указано, что Татарстан в пределах своих полномочий осуществляет международные и внешнеэкономические связи с субъектами и административно- территориальными образованиями иностранных государств, участвует в деятельности специально созданных для этих целей органов международных организаций, а также заключает соглашения об осуществлении международных, внешнеэкономических связей по согласованию с МИД России.

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