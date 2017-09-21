В Крыму намерены внедрить программу "Земский фельдшер"

Российский турнир по маунтинбайку "Псебай челлендж" в 2018 году пройдет под эгидой UCIСпорт 21 сентября, 12:52
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусстваКультура 21 сентября, 12:41
Веломногодневка "Пять колец Москвы" пройдет 2-6 мая 2018 годаСпорт 21 сентября, 12:38
Facebook направила $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в МексикеОбщество 21 сентября, 12:34
Участок исторической мостовой воссоздали на улице Петровка в МосквеМосква 21 сентября, 12:34
Рыспаев после дисквалификации сыграет за усть-каменогорское "Торпедо" в ВХЛСпорт 21 сентября, 12:34
На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристовОбщество 21 сентября, 12:14
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке ШанцеваПолитика 21 сентября, 12:09
Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМСпорт 21 сентября, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены внедрить на территории республики новую программу "Земский фельдшер" по привлечению медиков на работу в сельской местности, а также продлить программу "Земский доктор", сообщил в четверг на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.
Программа "Земский доктор", которая действует в России с 2012 года, начала работу в Крыму в 2015 году с целью поддержки молодых медработников, организации их трудоустройства, привлечения и закрепления в сельских больницах. Специалисту, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, выплачивают 500 тыс. рублей из федерального бюджета и столько же из регионального.
"Будет рассмотрена возможность продолжить программу "Земский доктор", предусматривающую оказание поддержки врачам, которые перебираются работать в сельскую местность, и внедрить на территории Республики Крым новую программу "Земский фельдшер", - говорится в сообщении.
По словам Аксенова, программа "Земский фельдшер" рассчитана на выделение единовременной компенсации в размере 500 тыс. рублей тем медработникам, кто поедет работать фельдшером в сельскую местность. Министерство здравоохранения региона также планирует поддержать врачей первичного звена ежемесячными выплатами до 7 тыс. рублей, уточнил он.
"Произведен расчет финансовых затрат на оплату съемного жилья для привлечения врачей в медицинские учреждения. Для города компенсационная выплата будет составлять до 30 тыс. рублей в месяц, а для сельских районов - до 15 тыс. рублей", - добавил глава региона.
По данным крымского минздрава, дефицит медицинских работников остается одной из основных проблем здравоохранения республики - в регионе вакантны порядка 900 врачебных должностей практически по всем специальностям.