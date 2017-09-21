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В Крыму намерены внедрить программу "Земский фельдшер"

Общество
21 сентября, 11:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, программа рассчитана на выделение единовременной компенсации в размере 500 тыс. рублей тем медработникам, кто поедет работать фельдшером в сельскую местность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены внедрить на территории республики новую программу "Земский фельдшер" по привлечению медиков на работу в сельской местности, а также продлить программу "Земский доктор", сообщил в четверг на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.

Программа "Земский доктор", которая действует в России с 2012 года, начала работу в Крыму в 2015 году с целью поддержки молодых медработников, организации их трудоустройства, привлечения и закрепления в сельских больницах. Специалисту, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, выплачивают 500 тыс. рублей из федерального бюджета и столько же из регионального.

"Будет рассмотрена возможность продолжить программу "Земский доктор", предусматривающую оказание поддержки врачам, которые перебираются работать в сельскую местность, и внедрить на территории Республики Крым новую программу "Земский фельдшер", - говорится в сообщении.

По словам Аксенова, программа "Земский фельдшер" рассчитана на выделение единовременной компенсации в размере 500 тыс. рублей тем медработникам, кто поедет работать фельдшером в сельскую местность. Министерство здравоохранения региона также планирует поддержать врачей первичного звена ежемесячными выплатами до 7 тыс. рублей, уточнил он.

"Произведен расчет финансовых затрат на оплату съемного жилья для привлечения врачей в медицинские учреждения. Для города компенсационная выплата будет составлять до 30 тыс. рублей в месяц, а для сельских районов - до 15 тыс. рублей", - добавил глава региона.

По данным крымского минздрава, дефицит медицинских работников остается одной из основных проблем здравоохранения республики - в регионе вакантны порядка 900 врачебных должностей практически по всем специальностям.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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