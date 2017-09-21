Патриарх Кирилл выразил соболезнования жителям Мексики, пострадавшим от землетрясения

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 200 человек.
"В это тяжелое для вашей страны время прошу передать слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым, крепости сил всем, кого коснулось бедствие", - говорится в послании.
Предстоятель Русской Православной церкви добавил, что будет молиться о всех погибших и скорейшем выздоровлении пострадавших. "Молюсь милостивому Богу об исцелении страждущих и утешении скорбящих, о даровании мексиканскому народу мужества и стойкости в перенесении выпавшего на его долю испытания", - добавил он.
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 225 человек. По данным Национальной сейсмологической службы страны, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.