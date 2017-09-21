На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты общественного фонда "Памяти группы Дятлова" разработали проект установки пунктов обогрева для туристов и путешественников на перевале Дятлова в Свердловской области, что позволит в разы сократить количество несчастных случаев на перевале Дятлова, сообщил в четверг корреспонденту ТАСС руководитель общественного фонда Юрий Кунцевич.

Последнее ЧП на перевале произошло 18 сентября - погиб турист.

"Если бы были пункты обогрева, то такой бы трагедии можно было бы избежать", - сказал Кунцевич. По его словам, специальные пункты обогрева для туристов, где можно переждать непогоду, приготовить пищу, уже существуют на перевалах в Европе, Австралии.

"[Пункты обогрева] оборудованы всем необходимым, и ими туристы могут пользоваться бесплатно. Аналогичные пункты мы хотим установить и на перевале Дятлова, куда массового приезжают туристы. Проект по их установке уже разработан, планируем его реализовывать на бюджетные средства, а также привлечь частные инвестиции", - сказал Кунцевич.

Он добавил, что проект будет внесен в Законодательное собрание региона на рассмотрение, и, если он будет одобрен, то депутаты должны будут принять решение о выделении бюджетных средств на установку пунктов обогрева на перевале.

Как сообщалось ранее, днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова (Ивдельский городской округ). По данному сообщению следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организована доследственная проверка.