Путин отметил важность зарождения российской государственности

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных мероприятий, посвященных 1155-й годовщине зарождения российской государственности и 155-й годовщине открытия памятника "Тысячелетие России". Текст поздравительной телеграммы опубликован в четверг на официальном сайте Кремля.
"Этот юбилей знаменует важный этап российской истории - именно тогда, в далеком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства - на основе единения и согласия", - говорится в сообщении.
Глава государства считает символичным проведение праздничных мероприятий на древней Новгородской земле, "где формировались традиции гражданственности, богатейшее культурное, духовно-нравственное наследие нашего народа, ковалась его ратная слава". 155 лет назад в Великом Новгороде был воздвигнут величественный памятник "Тысячелетие России" в знак признания заслуг города и его уникальной роли в судьбе Отечества.
"Наша общая задача - свято чтить достояние многих поколений предшественников, свято беречь непреходящие ценности патриотизма, заботиться о благополучии и процветании Родины", - добавил президент.