Толстой считает необходимым вывести культуру и образование из сферы услуг

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая в четверг на парламентских слушаниях, посвященных законодательным инициативам "по введению государственного (муниципального) социального заказа на оказание услуг в сфере культуры", заявил о необходимости вывести культуру, образование и науку из сферы услуг.
Как ранее сообщали СМИ, Минфин предлагает облегчить доступ социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) к аукционам и конкурсам на оказание услуг населению за счет бюджетных средств. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, законопроект предполагает, что на конкурсной основе между государственными и негосударственными учреждениями культуры будет разыгрываться госзаказ.
"Нельзя выводить государственные бюджетные учреждения культуры в рынок, как нам сейчас предлагает правительство. Лично я считаю, что вообще гуманитарный сектор необходимо вывести из сферы услуг и социального заказа, потому что речь идет не только о культуре, но и о науке и образовании. Это вопрос того, хочет ли страна создавать новое", - заявил Толстой.
"Культура не является сферой услуг. Это базовое положение, из которого исходят все депутаты и представители профессионального сообщества. Невозможно регулировать и оценивать культуру по рыночным принципам", - добавил депутат.
По его словам, если у социальной услуги такой, как оказание помощи инвалидам на дому, есть критерии сравнимости, то у театральных постановок или музыкальных концертов таких критериев нет.
По итогам парламентских слушаний их участники подготовили резолюцию, которую намерены направить в администрацию президента РФ, в правительство РФ, Общественную палату РФ, в Министерство финансов РФ и Министерство культуры РФ, а также в субъекты РФ. В ней участники указывают на необходимость разработать "новое законодательство о культуре, которое должно стать главным этапом реализации основ государственной культурной политики и создать условия для реализации в стране единой культурной политики". В резолюции предлагается "ввести в гражданское законодательство особый организационно-правовой статус для государственных и муниципальных организаций культуры, который должен исключить возможность сведения деятельности этих организаций к оказанию услуг физическим и юридическим лицам.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова подчеркивала, что принципиальная позиция представителей сферы культуры и искусства в том, "что культура - это не услуга, которую можно посчитать голыми цифрами и отчетными таблицами", а "благо, которое оказывает воздействие на формирование личности, влияет на нашу жизнь". По словам политика, важно, чтобы усилия государства по развитию сферы культуры, связанные с развитием театров малых городов, детских театров, приобретением музыкальных инструментов, обновлением сельских домов культуры, "не были дискредитированы и не сошли на нет в результате предложенных Минфином инициатив".