ФССП и ФСБ создали систему быстрого снятия ограничения выезда после оплаты долга

СУЗДАЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Погранслужба ФСБ создали систему, которая позволит быстро снимать ограничение выезда должников за рубеж после оплаты долга. Об этом сообщил журналистам директор ФССП Дмитрий Аристов.

Он напомнил, что с 1 октября вступает в силу подписанный президентом закон, который предусматривает снятие ограничения в течение суток после поступления информации об оплате долга.

"На протяжении полугода мы с Погранслужбой ФСБ в пилотном режиме отрабатывали процедуру этого взаимодействия [тестируется на автомобильном пункте пропуска в Белгородской области]. Пилотный проект реализуется успешно. Сформирована электронная база данных о наложенных ограничениях на выезд из РФ за долги, сейчас в онлайн-режиме идет обмен постановлениями о наложении и о снятии ограничений по этой системе", - сообщил Аристов.

Специальный пристав в центральном аппарате ФССП будет отслеживать информацию о поступлении платежей от должников, ограниченных в выезде, а затем снимать ограничения. "Скажу честно, в аэропортах, заплатив долг, моментально ограничение пока снять невозможно, потому что в законе прописано, что мы снимаем ограничение в течение суток после поступления информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)", - предупредил директор ФССП.

По данным ведомства, на 1 сентября ограничения в выезде действовали в отношении 1,6 млн должников.