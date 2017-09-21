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НТВ запускает интернет-вещание орбит телеканала для разных часовых поясов

Общество
21 сентября, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Сайт будет автоматически определять геолокацию посетителя и показывать ему актуальный для его часового пояса эфир и сетку вещания

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. НТВ на своем сайте начинает трансляцию орбит вещания для разных часовых поясов страны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба телеканала.

"НТВ стал первым российским телеканалом, реализовавшим на своем сайте и в мобильных приложениях данную технологию. Теперь любой пользователь, зашедший на ntv.ru из любой точки России - от Урала и Сибири до Дальнего Востока - сможет увидеть не московскую орбиту, а то, что сейчас идет в эфире НТВ именно в его регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сайт будет автоматически определять геолокацию посетителя и показывать ему актуальный для его часового пояса эфир и сетку вещания. При этом выбирать, какую именно орбиту смотреть, посетитель не сможет. В мобильных приложениях НТВ это новшество станет доступно в ближайшее время.

Телеканал НТВ одновременно производит четыре версии вещания (орбиты), адаптированные к местным часовым поясам в различных временных зонах на территории России.

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