НТВ запускает интернет-вещание орбит телеканала для разных часовых поясов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. НТВ на своем сайте начинает трансляцию орбит вещания для разных часовых поясов страны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба телеканала.

"НТВ стал первым российским телеканалом, реализовавшим на своем сайте и в мобильных приложениях данную технологию. Теперь любой пользователь, зашедший на ntv.ru из любой точки России - от Урала и Сибири до Дальнего Востока - сможет увидеть не московскую орбиту, а то, что сейчас идет в эфире НТВ именно в его регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сайт будет автоматически определять геолокацию посетителя и показывать ему актуальный для его часового пояса эфир и сетку вещания. При этом выбирать, какую именно орбиту смотреть, посетитель не сможет. В мобильных приложениях НТВ это новшество станет доступно в ближайшее время.

Телеканал НТВ одновременно производит четыре версии вещания (орбиты), адаптированные к местным часовым поясам в различных временных зонах на территории России.