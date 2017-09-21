Концерт в честь 25-летия Ингушетии и КЧР в Кремле соберет почти 7 тыс. человек

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зрителями концерта в честь празднования 25-летия Ингушетии и Карачаево-Черкесии (КЧР), который состоится 22 сентября в Кремле, станут почти 7 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС глава КЧР Рашид Темрезов.
"Мы с моим коллегой Юнус-Беком Евкуровым (глава Ингушетии) решили в начале года, что будем проводить такой концерт, и будем проводить его совместно. Мы похожие, братские республики. И завтра состоится концерт, Кремлевский зал, который вмещает 6,7 тыс. уже полный. Концертная программа каждого региона будет примерно по 45 минут", - сказал он, добавив, что в КЧР праздничные мероприятия будут проведены 29 и 30 сентября.
Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.
Указ президента России "Об образовании Ингушской республики" был подписан 4 июня 1992 года.