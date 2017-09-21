Пучков: профилактические меры позволили вдвое снизить количество происшествий на воде

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Количество происшествий на водных объектах сократилось вдвое за три года благодаря эффективной профилактической работе, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"МЧС усилило профилактическую работу по предупреждению происшествий на воде. Благодаря этому за три года количество несчастных случаев на водных объектах сократилось в два раза", - сказал Пучков журналистам в четверг в ходе посещения центра Государственной инспекции по маломерным судам в Казани.

Министр отметил, что только за последний год в Татарстане количество происшествий сокращено на треть.

"Мы будем наращивать потенциал", - подчеркнул он.

По словам Пучкова, МЧС упростило подходы к сдаче экзаменов на управление плавсредствами, приобретению судов и их техобслуживанию.

В ходе рабочей поездки в Казань глава МЧС также проинспектировал работу одной из пожарно-спасательнвх частей города. Он отметил высокий уровень оснащенности новейшими образцами пожарно-спасательной техники, в том числе специализированными мотоциклами и квадроциклами, которые позволяют оперативно прибывать на место ЧП в условиях напряженного городского трафика.