Медведев напомнил о необходимости знать свою историю и уважать традиции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравление участникам и гостям посвященного 1155-й годовщине зарождения российской государственности торжественного мероприятия, которое проходит в четверг в Великом Новгороде. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства РФ.

По словам главы кабмина, торжества по случаю этой знаменательной даты неслучайно проходят в Великом Новгороде, сыгравшем "особую роль в становлении и развитии Российского государства, в его истории и культуре". "Здесь, на пересечении торговых магистралей Средневековья, нашими предками был создан один из красивейших русских городов. На протяжении столетий он славился как крупный центр ремесла и торговли, обширных экономических связей. А знаменитое новгородское вече стало классическим примером участия горожан в общественно-политической жизни", - отметил он.

"Сегодняшняя дата - это не только веха нашей богатейшей истории. Она помогает осознать значение таких городов, как Великий Новгород. Учит, насколько важно понимать прошлое, знать свою историю, уважать традиции нашего народа. Это необходимо для развития России", - считает Медведев.

Премьер-министр пожелал гостям мероприятия здоровья и всего самого доброго, а Великому Новгороду - новых успехов.