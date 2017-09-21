В Подмосковье могут появиться светящиеся ограждения трасс на аварийных участках

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области установило в качестве эксперимента светящиеся столбики ограждения на одной из самых аварийно-опасных трасс региона - Егорьевском шоссе, чтобы снизить количество происходящих там ДТП. Этот опыт власти могут распространить на другие аварийные участки дорог Подмосковья, сообщили в четверг в ведомстве.

"В случае подтверждения эффективности пилотного проекта, новые столбики могут появиться на аварийных участках региональных дорог Подмосковья", - процитировали министра транспорта Московской области Игоря Трескова в сообщении пресс-службы минтранса.

Новая система улучшила видимость обочин за счет свечения LED-элементов, добавили в ведомстве. Она позволит снизить количество выездов на обочину, опрокидываний и съездов в кювет в темное время суток, добавил Тресков.

Столбики с элементами постоянного освещения установили на неосвещенном участке 85-го километра Егорьевского шоссе. "Егорьевское шоссе является одним из наиболее аварийных в Подмосковье. С начала года в ДТП на трассе погибло 17 человек, ранено - 68", - пояснили выбор дороги для эксперимента в минтрансе.

Освещение работает за счет автономных источников питания. Оно подпитывается от гальванического элемента, размещенного в земле. Кроме того, конструкция просто монтируется, легко обслуживается и экологически безопасна. "Данная техническая система впервые применяется на региональной дорожной сети Подмосковья", - отметили в пресс- службе.