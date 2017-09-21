Комфортная осенняя погода без осадков будет в выходные в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Погода в Москве в предстоящие выходные будет сухой и комфортной. Об этом сообщили в четверг в Гидрометцентре РФ.

"Антициклон с севера установит погоду без осадков и со значительным суточным ходом температуры при восточном ветре. Прохладными станут ночи, днем еще будет отмечаться неплохой прогрев. Значения среднесуточной температуры будут превышать климатическую норму (12 градусов - прим. ТАСС) на полтора-два градуса", - отметил представитель метеослужбы.

В пятницу, 22 сентября, при небольшой облачности осадков уже не ожидается. Ночью 6-8 в Москве и 4-9 градусов в Подмосковье, днем - 15-17 в столице и 13-18 градусов в Подмосковье. В выходные характер погоды существенно не изменится. Ночью в воскресенье будет немного прохладнее: до 5-7 в Москве и 2-7 градусов по области. Зато днем немного теплее, чем накануне: 17-19 - в Москве и 14-19 градусов в Подмосковье.

В начале следующей недели сохранится антициклональный характер погоды. Осадков в Москве и Подмосковье не прогнозируется, наиболее вероятные значения температуры ночью 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.