Минниханов: Worldskills в Казани даст шанс перенять лучшие практики профобразования

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Татарстан получил уникальную возможность заимствовать и внедрить лучшие практики профобразования благодаря проведению в 2019 году в Казани чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills. Об этом заявил в четверг президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с посланием перед депутатами парламента республики.

"Важным фактором для развития профессионального образования стало участие региона в Worldskills и подготовка к проведению чемпионата. Мы получили уникальную возможность заимствования и внедрения в республике лучших мировых практик. Наша задача их правильно освоить", - сказал он.

Минниханов подчеркнул, что в республике необходимо выстроить единую эффективную систему непрерывного образования, которое, по его мнению, еще "далеко от совершенства". "В основе качественных изменений системы образования должна быть профессиональная подготовка педагога, его стремление соответствовать современным требованиям в области знаний и методик, умение выявлять способности учащегося", - добавил он.

Worldskills Competition 2019 пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Специально для проведения чемпионата строится выставочный комплекс Worldskills KazanArena площадью около 55 гектаров, работы планируется завершить к 2018 году.