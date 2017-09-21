Патриарх Кирилл призвал священнослужителей активнее работать с молодежью

Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День третий. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 21 сентября, 16:00
Первые российские штангисты отправились на юношеский ЧЕ в КосовоСпорт 21 сентября, 16:00
Доходы "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне составили £581 млнСпорт 21 сентября, 15:59
Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будетСпорт 21 сентября, 15:55
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернетаЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:46
Встреча Путина с представителями бизнеса и деловых организаций. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:44
Фоторепортеры ТАСС расскажут об одном дне из жизни РоссииНовости агентства 21 сентября, 15:44
Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. ДосьеБиографии и справки 21 сентября, 15:34
Ячменев покинул пост ассистента главного тренера ХК "Трактор"Спорт 21 сентября, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОРОССИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Современная молодежь испытывает множество искушений, поэтому священнослужители должны активнее работать с подрастающим поколением, не ограничиваясь только церковными рамками, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в день Рождества Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Новороссийска.
"Те искушения, которые испытывает сегодня наша молодежь, ни с чем несравнимы. Никогда не было такого напора зла, лжи, провокаций, которые будоражат сознание молодых людей, сбивают их с жизненного пути. Чтобы спасти молодежь, мало служить в храмах литургии, всенощные, обедни, панихиды. Нужно идти к ним", - сказал он.
По словам предстоятеля РПЦ, необходимо и дальше развивать систему церковного образования. "Нужно идти в школы, нужно развивать систему церковного образования и нужно сделать так, чтобы эта система была привлекательной и интересной для молодежи", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.
Он добавил, что священнослужители должны говорить с молодежью на понятном им языке, несмотря на то, что для многих это будет непросто.
"Наши священники должны научиться говорить с ними [молодыми людьми] другим языком. Это очень трудно, особенно тем, кто в возрасте, но это нужно. Если большинство православной молодежи пройдет в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России, они построят замечательные семьи", - отметил патриарх Кирилл.
Он также призвал священников уделять больше внимания семьям, столкнувшимся с материальными трудностями или попавшими в сложную жизненную ситуацию. "Я призываю трудиться не покладая рук. Если мы сегодня не будем трудиться по-новому, мы завтра будем молиться в пустых храмах", - предостерег глава РПЦ.