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Патриарх Кирилл призвал священнослужителей активнее работать с молодежью

Общество
21 сентября, 14:52 UTC+3 НОВОРОССИЙСК НОВОРОССИЙСК 21, сентября. /ТАСС

Необходимо и дальше развивать систему церковного образования, считает предстоятель РПЦ

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НОВОРОССИЙСК, 21 сентября. /ТАСС/. Современная молодежь испытывает множество искушений, поэтому священнослужители должны активнее работать с подрастающим поколением, не ограничиваясь только церковными рамками, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в день Рождества Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Новороссийска.

"Те искушения, которые испытывает сегодня наша молодежь, ни с чем несравнимы. Никогда не было такого напора зла, лжи, провокаций, которые будоражат сознание молодых людей, сбивают их с жизненного пути. Чтобы спасти молодежь, мало служить в храмах литургии, всенощные, обедни, панихиды. Нужно идти к ним", - сказал он.

По словам предстоятеля РПЦ, необходимо и дальше развивать систему церковного образования. "Нужно идти в школы, нужно развивать систему церковного образования и нужно сделать так, чтобы эта система была привлекательной и интересной для молодежи", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он добавил, что священнослужители должны говорить с молодежью на понятном им языке, несмотря на то, что для многих это будет непросто.

"Наши священники должны научиться говорить с ними [молодыми людьми] другим языком. Это очень трудно, особенно тем, кто в возрасте, но это нужно. Если большинство православной молодежи пройдет в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России, они построят замечательные семьи", - отметил патриарх Кирилл.

Он также призвал священников уделять больше внимания семьям, столкнувшимся с материальными трудностями или попавшими в сложную жизненную ситуацию. "Я призываю трудиться не покладая рук. Если мы сегодня не будем трудиться по-новому, мы завтра будем молиться в пустых храмах", - предостерег глава РПЦ.

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Кирилл (патриарх)
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