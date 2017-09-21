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Общественники предлагают создать в РФ службу "виртуального омбудсмена" по защите животных

Общество
21 сентября, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

По мнению общественников, основной проблемой в решении вопроса защиты животных в России является разрозненность деятельности зоозащитных организаций и отсутствие единой идеологической концепции

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фонд возрождения окружающей среды "Территория мир" предлагает создать в России службу "виртуального омбудсмена" по защите животных. Соответствующее письмо фонд направил спецпредставителю президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергею Иванову и министру природных ресурсов Сергею Донскому, сообщила ТАСС директор организации Анастасия Кацубо.

В письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, отмечается, что сотрудники фонда провели комплексный мониторинг в интернете, в результате которого было обнаружено большое количество активно распространяющегося контента, пропагандирующего жестокое отношение к животным и провоцирующего насилие. Особую обеспокоенность вызвали многочисленные сайты с онлайн-играми, где существуют разделы "Издевательства над животными", "Опыты над животными", "Жестокость над животными".

По мнению общественников, основной проблемой в решении вопроса защиты животных в России является разрозненность деятельности зоозащитных организаций и отсутствие единой идеологической концепции. "Просим вас рассмотреть предложение по созданию в России онлайн-службы "виртуального омбудсмена" по защите животных", - говорится в письме.

Предполагается, что в обязанности омбудсмена будет входить консолидация сил зоозащитных организаций, мониторинг в интернете, в том числе в социальных сетях, на предмет выявления пропаганды и фактов насилия над животными, а также сбор и передача информации в надзорные органы.

В начале сентября депутат Госдумы, член комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский направил в Генеральную прокуратуру РФ и Роскомнадзор запросы с просьбой проверить порталы с онлайн-играми, целью которых является виртуальное издевательство и убийство животных. По словам депутата, затронутая тема вызывает особую озабоченность, так как касается в первую очередь несовершеннолетних детей.

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