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Папа римский признал, что Церковь поздно обратила внимание на проблему педофилии

Общество
21 сентября, 14:28 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 21, сентября. /ТАСС

Виновные в таких преступлениях священники никогда не будут помилованы, подчеркнул понтифик

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ВАТИКАН, 21 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск признал, что Церковь "с опозданием признала" проблему педофилии среди католических священников и поздно взялась ее решать.

Об этом понтифик заявил в четверг на аудиенции для членов папской комиссии по защите несовершеннолетних, сообщает служба печати Святого престола.

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"На проблему педофилии Церковь обратила внимание поздно, а когда поздно замечаешь, поздно и предпринимаешь действия, чтобы найти решение. Я это знаю и поэтому говорю: мы опоздали. Возможно, старая практика переводить людей (священников в другие приходы - прим. ТАСС) и не обращаться к корню проблемы притупила совесть", - сказал Франциск.

Он добавил, что виновные в преступлениях педофилии никогда не будут помилованы. "Тот, кто признан виновным в педофилии и наказан за это, может обратиться к папе за помилованием, но я никогда не даровал и не дарую и впредь помилование", - заверил глава Римско-католической церкви. Франциск добавил, что педофилия "больно ударяет по всему человечеству", а для Церкви стала "позором". "Педофилия - страшный грех", - заключил Франциск.

Громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска - Бенедикта XVI. Многие полагают, что скандал послужил одной из причин его отречения от престола в 2013 году. Дела о педофилии касаются не только непосредственно священников, надругавшихся над юными прихожанами, но и вышестоящих иерархов Римско-католической церкви, которые покрывали эти преступления.

Многие из этих случаев произошли в период, когда престол Святого Петра занимал Иоанн Павел II (1978-2005).

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