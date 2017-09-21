Папа римский признал, что Церковь поздно обратила внимание на проблему педофилии

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ВАТИКАН, 21 сентября. /ТАСС/. Папа римский Франциск признал, что Церковь "с опозданием признала" проблему педофилии среди католических священников и поздно взялась ее решать.
Об этом понтифик заявил в четверг на аудиенции для членов папской комиссии по защите несовершеннолетних, сообщает служба печати Святого престола.
"На проблему педофилии Церковь обратила внимание поздно, а когда поздно замечаешь, поздно и предпринимаешь действия, чтобы найти решение. Я это знаю и поэтому говорю: мы опоздали. Возможно, старая практика переводить людей (священников в другие приходы - прим. ТАСС) и не обращаться к корню проблемы притупила совесть", - сказал Франциск.
Он добавил, что виновные в преступлениях педофилии никогда не будут помилованы. "Тот, кто признан виновным в педофилии и наказан за это, может обратиться к папе за помилованием, но я никогда не даровал и не дарую и впредь помилование", - заверил глава Римско-католической церкви. Франциск добавил, что педофилия "больно ударяет по всему человечеству", а для Церкви стала "позором". "Педофилия - страшный грех", - заключил Франциск.
Громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска - Бенедикта XVI. Многие полагают, что скандал послужил одной из причин его отречения от престола в 2013 году. Дела о педофилии касаются не только непосредственно священников, надругавшихся над юными прихожанами, но и вышестоящих иерархов Римско-католической церкви, которые покрывали эти преступления.
Многие из этих случаев произошли в период, когда престол Святого Петра занимал Иоанн Павел II (1978-2005).