Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Би-би-си: активисты Greenpeace блокировали в Великобритании судно с продукцией Volkswagen

Общество
21 сентября, 14:50 UTC+3 ТАСС

Протестующие требуют от компании вернуть машины обратно в Германию

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 сентября. Активисты международной природоохранной организации Greenpeace препятствуют выгрузке в британском порту Ширнесc доставленных из Германии дизельных автомобилей Volkswagen.

Об этом сообщает Би-би-си.

Смотрите также

В США экс-менеджер Volkswagen признал вину по делу о дизельном скандале

Немецкие автопроизводители оптимизируют двигатели 5 млн машин после дизельного скандала

Шести экс-руководителям Volkswagen предъявлены обвинения в связи с "дизельным скандалом"

По ее данным, протестующие проникли на борт судна, доставившего машины, и отказываются его покинуть до тех пор, пока компания Volkswagen не согласится вернуть свою продукцию обратно в Германию.

В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США уличило Volkswagen в том, что концерн устанавливал на машины с дизельными двигателями программное обеспечение, фальсифицирующее результаты тестов на уровень выбросов вредных веществ. Скандал получил широкий резонанс в СМИ и привел, в частности, к отставке главы компании Мартина Винтеркорна.

В США было отозвано 500 тысяч автомобилей. Такие же проблемы с дизельными двигателями Volkswagen вскоре были обнаружены в государствах - членах Евросоюза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скандалы вокруг крупных автоконцернов
Страны
Германия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
Путин в "Яндексе" пообщался с голосовым помощником "Алиса"
3
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
4
Путин прибыл в офис "Яндекса", где ознакомится с беспилотным авто и работой компании
5
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама