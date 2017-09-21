Би-би-си: активисты Greenpeace блокировали в Великобритании судно с продукцией Volkswagen

Доходы "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне составили £581 млнСпорт 21 сентября, 15:59
Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будетСпорт 21 сентября, 15:55
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернетаЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:46
Встреча Путина с представителями бизнеса и деловых организаций. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:44
Фоторепортеры ТАСС расскажут об одном дне из жизни РоссииНовости агентства 21 сентября, 15:44
Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. ДосьеБиографии и справки 21 сентября, 15:34
Ячменев покинул пост ассистента главного тренера ХК "Трактор"Спорт 21 сентября, 15:34
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человекаПроисшествия 21 сентября, 15:31
Призовой фонд Кубка Александра Гомельского по баскетболу составит €50 тыс.Спорт 21 сентября, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 сентября. Активисты международной природоохранной организации Greenpeace препятствуют выгрузке в британском порту Ширнесc доставленных из Германии дизельных автомобилей Volkswagen.
Об этом сообщает Би-би-си.
По ее данным, протестующие проникли на борт судна, доставившего машины, и отказываются его покинуть до тех пор, пока компания Volkswagen не согласится вернуть свою продукцию обратно в Германию.
В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США уличило Volkswagen в том, что концерн устанавливал на машины с дизельными двигателями программное обеспечение, фальсифицирующее результаты тестов на уровень выбросов вредных веществ. Скандал получил широкий резонанс в СМИ и привел, в частности, к отставке главы компании Мартина Винтеркорна.
В США было отозвано 500 тысяч автомобилей. Такие же проблемы с дизельными двигателями Volkswagen вскоре были обнаружены в государствах - членах Евросоюза.