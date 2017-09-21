Би-би-си: активисты Greenpeace блокировали в Великобритании судно с продукцией Volkswagen

ТАСС, 21 сентября. Активисты международной природоохранной организации Greenpeace препятствуют выгрузке в британском порту Ширнесc доставленных из Германии дизельных автомобилей Volkswagen.

Об этом сообщает Би-би-си.

По ее данным, протестующие проникли на борт судна, доставившего машины, и отказываются его покинуть до тех пор, пока компания Volkswagen не согласится вернуть свою продукцию обратно в Германию.

В сентябре 2015 года Агентство по охране окружающей среды США уличило Volkswagen в том, что концерн устанавливал на машины с дизельными двигателями программное обеспечение, фальсифицирующее результаты тестов на уровень выбросов вредных веществ. Скандал получил широкий резонанс в СМИ и привел, в частности, к отставке главы компании Мартина Винтеркорна.

В США было отозвано 500 тысяч автомобилей. Такие же проблемы с дизельными двигателями Volkswagen вскоре были обнаружены в государствах - членах Евросоюза.