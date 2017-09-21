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АТОР: ураган "Мария" пройдет в стороне от популярного у россиян курорта Доминиканы

Общество
21 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

При этом туристам рекомендовано не покидать гостиницы до нормализации обстановки

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Популярный у россиян доминиканский курорт Пунта-Кана находится в стороне от маршрута движения урагана "Мария", бушующего в регионе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Все службы приведены в оперативную готовность для встречи с ураганом "Мария", который, как ожидается, принесет сильные дожди и резкие порывы ветра на большую часть территории страны, главным образом - на север и северо-запад. Отметим, что популярный у россиян курорт Пунта-Кана находится на юго-востоке Доминиканской республики", - говорится в сообщении ассоциации.

По данным АТОР, на севере Доминиканы ряд отелей эвакуировал около 4 тыс. туристов в более безопасные районы. Российских туристов превентивная подготовка к ЧС не затронула, однако им рекомендовано не покидать гостиницы до нормализации обстановки. В связи с этим им запрещено купание в бассейнах и в море, а все запланированные экскурсии перенесены на 22 сентября.

Рейс N5879 авиакомпании "Россия" из аэропорта "Внуково" в Пунта-Кану, назначенный к вылету на 8:55 мск, задержан до 22 часов по метеоусловиям. На неопределенный срок задержан и рейс Azur Air (ZF 7777), запланированный на 20:00.

По последним оценкам метеорологов, ураган "Мария" ослаб с максимальной пятой до второй категории.

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