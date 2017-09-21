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В Хабаровске открылся спортивный фестиваль студентов "Новое поколение"

Общество
21 сентября, 15:06 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

На фестивале собрались 37 команд вузов Дальнего Востока и стран Азии

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ХАБАРОВСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточный спортивный фестиваль студентов "Новое поколение" открылся в четверг в Хабаровске. Он предложил участникам, гостям и зрителям не только соревнования по футболу и пляжному волейболу, другим видам спорта, но и специальные площадки на выбор из индустрии спортразвлечений. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Когда мы проводили первый фестиваль в 2015 году, у нас были многочисленные команды. Сейчас мы оптимизировали программу - сделали более "короткие" турниры - баскетбол 3 на 3, футбол 5 на 5, пляжный волейбол, команды стали немногочисленными, но их больше. Турнир делаем для молодежи: то, что у них в тренде, то мы и включили - это и соревнования, и общение", - рассказал инициатор проекта, хабаровский бизнесмен и спортсмен-пловец Сергей Донских.

Он напомнил, что для проведения второго фестиваля организаторы выиграли президентский грант.

Для участия в фестивале в Хабаровск прибыли 10 чемпионов и призеров Олимпийских игр, а также рекордсмены мира и авторитетные эксперты и наставники по видам спорта, популярные в студенческой среде, специалисты в области спортивного маркетинга, бизнеса, науки, психологии и PR.

Все они стали участниками торжественной церемонии открытия в универсальном спортивном комплексе.

От фестиваля к фестивалю

"На фестиваль собрались 565 студентов, это 37 команд вузов Дальнего Востока и стран Азии. В составе университетских делегаций из Японии, Китая, КНДР и Таджикистана 170 студентов", - рассказал его директор Станислав Лукьянов.

Соревновательная часть включает семь видов спорта: дзюдо, плавание, футбол, пляжный волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, настольный теннис. Соревнования по шести видам спорта пройдут на территории стадиона им. Ленина и Дальневосточной академии физической культуры и спорта. Турнир по пляжном волейболу состоится на площадках Тихоокеанского университета, где оборудовали трибуны для зрителей.

Первый фестиваль "Новое поколение" прошел в Хабаровске в 2015 году при участии 24 студенческих команд из Китая, Северной Кореи, Японии и России.

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