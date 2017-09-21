МИД продемонстрировал журналистам отреставрированный шпиль здания на Смоленской площади

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители российских СМИ в четверг получили уникальную возможность подняться на шпиль центрального здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади и увидеть отреставрированную конструкцию изнутри.

По словам директора департамента капитального строительства и собственности, за рубежом МИД России Владимира Потапкина, ремонтные работы продлились год. "Была полностью демонтирована огромная конструкция, которая весила порядка 200 тонн, - сказал он. - Она была разобрана вручную. Часть облицовки была поделена на маленькие кусочки, которые позже были розданы журналистам пула министерства в качестве сувениров".

Абсолютная копия

"Взамен старой конструкции под Санкт-Петербургом по современным технологиям была сделана новая, - указал Потапкин. - Это абсолютная копия, шпиль сохранил исторический облик. Его высота осталась прежней - 56 метров".

Как отметил дипломат, состояние шпиля центрального здания МИД РФ до его реконструкции было плачевным. "В 50-е годы прошлого столетия строителями была примерена кипящая сталь низкого качества, которую нельзя устанавливать на объектах такого уровня, - пояснил он. - Но тогда была безвыходная ситуация, ведь изначально здание Министерства иностранных дел России проектировалось без шпиля. Группа советских архитекторов выезжала в Соединенные штаты и брала за образец их опыт строительства, где небоскребы имели плоские крыши".

"И только в конце, когда здание было построено, было принято решение придать этому сооружению некий российский облик, в кратчайшие сроки было поручено возвести шпиль, - продолжил он. - Это решение было неожиданное решение и потребовало неординарных решений".

Отвечая на вопрос об отличии цвета отреставрированного шпиля от цвета отделки здания МИД России, Потапкин отметил, что со временем внешняя конструкция шпиля станет темнее.

Простоит сто лет

В свою очередь, директор ФКУ дирекции по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России Олег Саевский заверил журналистов в том, что при нормальной эксплуатации шпиль простоит минимум сто лет. "На более современные материалы было заменено порядка 1,5 тысячи квадратных метров для того, чтобы защитить шпиль от атмосферных осадков, - пояснил он. - Сталь также была обработана антикоррозийным покрытием в заводских условиях".

"Внешняя конструкция шпиля покрыта керамической плиткой, его облицовка сделана из нержавеющей стали, - отметил Саевский. - Выполнены все работы, которые дают возможность силовому каркасу сооружения прослужить не менее ста лет".

Сложности работ

Директор департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России Владимир Потапкин также рассказал о проблемах, с которыми они столкнулись во время работ.

"Главная сложность заключилась в том, что работы проводились на действующем здании, МИД должен был бесперебойно работать, - сказал он. - В связи с этим строители, которые работали на стройке, не могли входить через центральный вход Министерства иностранных дел России".

"Поэтому было принято решение сделать внешнюю транспортную систему с дворовой части и со стороны правого фасада здания МИД РФ, по которой рабочие поднимались на 123 отметку и с нее же спускались по современным подъемникам, - указал Потапкин. - Также поднимались материалы и оборудование, необходимые для стройки. Поэтому подготовительный период занял порядка полугода".

Никаких фотографий

Во время подъема на шпиль МИДа, перед журналистами открывались живописные виды на столицу. Однако проводить панорамные съемки как для работы, так и на память были запрещены.

"Это режимный объект, - пояснил Саевский. - Поэтому не мне решать, открывать здесь смотровую площадку или нет".

Сапсаны вернутся

Представители СМИ не могли не поинтересоваться судьбой пары соколов-сапсанов, живших на шпиле до начала работ по его реконструкции. "Мы, конечно, не можем за них отвечать, - с улыбкой отметил Саевский, - Они улетели отсюда сами якобы на крышу гостиницы "Украина", после того как здесь начались ремонтные работы".

"Однако на прошлой неделе один из соколов прилетел сюда, его запечатлели на фотографиях, - сообщил он. - В принципе место для обитания есть. Они могут спокойно прилетать и здесь жить".

История здания на Смоленской площади

Здание Министерства иностранных дел - одна из семи высоток, построенных в 50-е годы XX века. Основным консультантом в выборе места для него был архитектор Алексей Щусев. Разработку плана реконструкции Смоленской площади и проектирование здания поручили архитекторам Владимиру Гельфрейху и Михаилу Минкусу.

В 1951 году, когда основной этап строительства был практически завершен, Лаврентий Берия дал указание изменить венчающую часть постройки. Архитекторам предстояло в короткие сроки на уже готовом здании спроектировать и построить шпиль.