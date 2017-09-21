МИД продемонстрировал журналистам отреставрированный шпиль здания на Смоленской площади

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представители российских СМИ в четверг получили уникальную возможность подняться на шпиль центрального здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади и увидеть отреставрированную конструкцию изнутри.
По словам директора департамента капитального строительства и собственности, за рубежом МИД России Владимира Потапкина, ремонтные работы продлились год. "Была полностью демонтирована огромная конструкция, которая весила порядка 200 тонн, - сказал он. - Она была разобрана вручную. Часть облицовки была поделена на маленькие кусочки, которые позже были розданы журналистам пула министерства в качестве сувениров".
"Взамен старой конструкции под Санкт-Петербургом по современным технологиям была сделана новая, - указал Потапкин. - Это абсолютная копия, шпиль сохранил исторический облик. Его высота осталась прежней - 56 метров".
Как отметил дипломат, состояние шпиля центрального здания МИД РФ до его реконструкции было плачевным. "В 50-е годы прошлого столетия строителями была примерена кипящая сталь низкого качества, которую нельзя устанавливать на объектах такого уровня, - пояснил он. - Но тогда была безвыходная ситуация, ведь изначально здание Министерства иностранных дел России проектировалось без шпиля. Группа советских архитекторов выезжала в Соединенные штаты и брала за образец их опыт строительства, где небоскребы имели плоские крыши".
"И только в конце, когда здание было построено, было принято решение придать этому сооружению некий российский облик, в кратчайшие сроки было поручено возвести шпиль, - продолжил он. - Это решение было неожиданное решение и потребовало неординарных решений".
Отвечая на вопрос об отличии цвета отреставрированного шпиля от цвета отделки здания МИД России, Потапкин отметил, что со временем внешняя конструкция шпиля станет темнее.
В свою очередь, директор ФКУ дирекции по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России Олег Саевский заверил журналистов в том, что при нормальной эксплуатации шпиль простоит минимум сто лет. "На более современные материалы было заменено порядка 1,5 тысячи квадратных метров для того, чтобы защитить шпиль от атмосферных осадков, - пояснил он. - Сталь также была обработана антикоррозийным покрытием в заводских условиях".
"Внешняя конструкция шпиля покрыта керамической плиткой, его облицовка сделана из нержавеющей стали, - отметил Саевский. - Выполнены все работы, которые дают возможность силовому каркасу сооружения прослужить не менее ста лет".
Директор департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России Владимир Потапкин также рассказал о проблемах, с которыми они столкнулись во время работ.
"Главная сложность заключилась в том, что работы проводились на действующем здании, МИД должен был бесперебойно работать, - сказал он. - В связи с этим строители, которые работали на стройке, не могли входить через центральный вход Министерства иностранных дел России".
"Поэтому было принято решение сделать внешнюю транспортную систему с дворовой части и со стороны правого фасада здания МИД РФ, по которой рабочие поднимались на 123 отметку и с нее же спускались по современным подъемникам, - указал Потапкин. - Также поднимались материалы и оборудование, необходимые для стройки. Поэтому подготовительный период занял порядка полугода".
Во время подъема на шпиль МИДа, перед журналистами открывались живописные виды на столицу. Однако проводить панорамные съемки как для работы, так и на память были запрещены.
"Это режимный объект, - пояснил Саевский. - Поэтому не мне решать, открывать здесь смотровую площадку или нет".
Представители СМИ не могли не поинтересоваться судьбой пары соколов-сапсанов, живших на шпиле до начала работ по его реконструкции. "Мы, конечно, не можем за них отвечать, - с улыбкой отметил Саевский, - Они улетели отсюда сами якобы на крышу гостиницы "Украина", после того как здесь начались ремонтные работы".
"Однако на прошлой неделе один из соколов прилетел сюда, его запечатлели на фотографиях, - сообщил он. - В принципе место для обитания есть. Они могут спокойно прилетать и здесь жить".
Здание Министерства иностранных дел - одна из семи высоток, построенных в 50-е годы XX века. Основным консультантом в выборе места для него был архитектор Алексей Щусев. Разработку плана реконструкции Смоленской площади и проектирование здания поручили архитекторам Владимиру Гельфрейху и Михаилу Минкусу.
В 1951 году, когда основной этап строительства был практически завершен, Лаврентий Берия дал указание изменить венчающую часть постройки. Архитекторам предстояло в короткие сроки на уже готовом здании спроектировать и построить шпиль.