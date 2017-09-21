Жители Ненецкого АО смогут покупать жилье в ипотеку под 1% с октября

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа смогут приобретать жилье в ипотеку под 1% уже с октября. Как сообщил ТАСС глава региона Игорь Кошин, программа однопроцентной ипотеки, принята в четверг на сессии Собрания депутатов НАО.

"Принят закон об ипотеке под 1%. Программа будет запущена в начале октября. Компенсировать ипотечную ставку банкам будет бюджет округа. Льготная ипотека поможет решить жилищный вопрос молодым семьям и повысит качество жизни в северном регионе", - сообщил Кошин.

Для того, чтобы участвовать в программе, заемщик должен жить в Ненецком округе и покупать жилье здесь же. Есть ряд требований и к дому, где покупается квартира: он должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. Для того, чтобы избежать использования бюджетных средств для покупки элитного жилья, стоимость квадратного метра квартиры будет ограничена постановлением администрации НАО.

В первоначальном варианте законопроекта были ограничения и по возрасту дома - не старше 15 лет, однако после консультаций с депутатами и общественностью возраст дома решено увеличить до 25 лет.

"Получить однопроцентную ипотеку сможет любой житель округа, который пройдет процедуры банка-партнера программы, - подчеркнул губернатор. - Изначально проект рассчитан на молодые семьи, где оба супруга работают, но при этом им тяжело платить по 40-50 тыс. рублей ежемесячно, особенно, если в семье есть дети. Мы открыты для сотрудничества со всеми банками, которые проявят интерес к программе. Механизм компенсации части процентной ставки в течение года отработан на другом аналогичном проекте - пятипроцентной ипотеке на окружные новостройки".

Платежеспособность и надежность заемщика оценивает банк, также как и проводит все необходимые при кредитовании процедуры. По прогнозам властей количество участников программы составит около 100 человек ежегодно. Потенциально в программе могут участвовать 5 тыс. квартир Нарьян-Мара и поселка Искателей. Планируемый объем финансирования - 30-40 млн рублей.