ЦСР предлагает обучать мигрантов из СНГ в российских колледжах в кредит

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) для обеспечения российского рынка квалифицированными кадрами из других стран предлагает обучать их в российских колледжах в кредит, предполагается, что в течение срока выплаты они будут работать в России. Об этом говорится в докладе ЦСР, посвященном миграционной политике РФ до 2035 года.
"Целесообразно наладить подготовку рабочих кадров из числа мигрантов в России на основе существующих и создания новых учебных заведений системы среднего профессионального обучения… Обучение должно проводиться на кредитной основе с условием последующей отработки суммы кредита в России", - говорится в докладе.
По мнению авторов, когда в дальнейшем граждане стран СНГ, получившие профессиональное образование в России, вернутся на родину, их опыт и квалификация будут работать на развитие этих стран и тем самым повышать устойчивость экономического развития всего региона.
Эксперты ЦСР отмечают, что возведение таких барьеров на пути трудовых мигрантов, как сдача экзамена на знание русского языка, истории и законодательства России, способны лишь увести потоки трудовой миграции в теневой сектор.
В июне этого года вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла, что в России находятся почти 6 млн трудовых мигрантов.