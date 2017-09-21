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Овсянников: программа привлечения в Севастополь иногороднего медперсонала провалена

Общество
21 сентября, 15:41 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

Действующая в Севастополе региональная программа по привлечению иногородних специалистов является аналогом федеральной программы "Земский доктор"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Севастополя провалил региональную программу привлечения на работу иногородних врачей и фельдшеров, считает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По мнению же главы департамента Антона Бахлыкова, неэффективна сама программа.

"Департаментом провалена программа привлечения специалистов, там выделено 100 млн рублей, если в прошлом году было 48 человек, сейчас вы доложили о сорока, а у вас по плану было около ста человек, даже больше", - сказал Овсянников в четверг на заседании правительства региона, обращаясь к Бахлыкову после его просьбы о перераспределении неизрасходованных на эти цели средств на стимулирующие выплаты медперсоналу.

Бахлыков, в свою очередь, заявил о неэффективности программы привлечения иногородних специалистов в Севастополь, по которой приехавшие на работу врачи получают 1 млн рублей, а фельдшеры - 600 тыс. рублей. "Как показал опрос, в том числе докторов поликлиник, программа не очень эффективна, гораздо эффективнее ежемесячные выплаты", - сказал глава департамента.

Овсянников в ответ напомнил, что федеральная программа "Земский доктор" работает по всей России. "Это мы не умеем работать. Отдельно доложить о причинах [невыполнения программы] и планах по мотивации сегодня-завтра", - поручил он.

Действующая в Севастополе региональная программа по привлечению иногородних специалистов является аналогом федеральной программы "Земский доктор", действующей по всей России. Приезжая в Севастополь, медработник обязуется отработать здесь не менее пяти лет.

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