Материнский капитал в Подмосковье получат только семьи, прописанные до рождения ребенка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Региональный материнский капитал в Московской области смогут получить родители двоих детей, если на момент рождения второго ребенка они уже были зарегистрированы в Подмосковье. Соответствующий закон приняла в четверг Московская областная дума, передает корреспондент ТАСС.

"Проектом закона предлагается уточнить, что право на предоставление регионального материнского капитала возникает лишь у граждан, имевших на дату рождения ребенка место жительства в Московской области", - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Ранее родители имели право на получение подмосковного материнского капитала безотносительно к тому, когда именно они зарегистрировались в Московской области.

Также закон расширит понятие многодетной семьи, следует из пояснительной записки к документу. Теперь этот статус останется за ними до тех пор, пока дети учатся в образовательных организациях любого типа и не достигли 23 лет.

Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская уточняла, что региональный материнский капитал разработан в целях поддержки жителей Московской области.

По словам Фаевской, начиная с 2011 года в Подмосковье было выдано 186 тыс. сертификатов на региональный материнский капитал. До 2021 года в бюджете Московской области ежегодно предусмотрено 903,3 млн. рублей на данные цели.