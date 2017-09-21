Детский технопарк в Севастополе будет размещен в здании бывшего интерната

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" в Севастополе будет размещен в здании бывшего интерната. Об этом в четверг на заседании правительства Севастополя сказал замгубернатора города Юрий Кривов.
"В сегодняшнем учебном корпусе четвертого интерната будет к 1 сентября следующего года проведен ремонт, и он будет оборудован под детский технопарк", - сказал Кривов. При этом интернат № 4, согласно утвержденному на заседании постановлению, будет объединен со школой № 42 и разместится на ее территории.
Ранее сообщалось, что на создание детского технопарка "Кванториум" в Севастополе из федерального бюджета выделено 79 млн рублей для закупки оборудования и полного оснащения комплекса. В этом технопарке дети будут изучать робототехнику, IT, авиа- и судостроение, энергетику.
Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив, председателем которого является президент РФ Владимир Путин.
Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Подобные площадки уже запущены в четырех пилотных регионах, в частности, такой технопарк работает в Белгородской области.