Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детский технопарк в Севастополе будет размещен в здании бывшего интерната

Общество
21 сентября, 16:26 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

На создание технопарка "Кванториум" в Севастополе выделено 79 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" в Севастополе будет размещен в здании бывшего интерната. Об этом в четверг на заседании правительства Севастополя сказал замгубернатора города Юрий Кривов.

"В сегодняшнем учебном корпусе четвертого интерната будет к 1 сентября следующего года проведен ремонт, и он будет оборудован под детский технопарк", - сказал Кривов. При этом интернат № 4, согласно утвержденному на заседании постановлению, будет объединен со школой № 42 и разместится на ее территории.

Ранее сообщалось, что на создание детского технопарка "Кванториум" в Севастополе из федерального бюджета выделено 79 млн рублей для закупки оборудования и полного оснащения комплекса. В этом технопарке дети будут изучать робототехнику, IT, авиа- и судостроение, энергетику.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив, председателем которого является президент РФ Владимир Путин.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Подобные площадки уже запущены в четырех пилотных регионах, в частности, такой технопарк работает в Белгородской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама