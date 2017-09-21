В Ярославле установят памятник к столетию комсомола

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Памятник к столетию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), которое будет отмечаться в 2018 году, решено установить в Ярославле. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэрии.
"В 2018 году исполнится 100 лет комсомольской организации. По всей стране планируется проведение масштабных юбилейных мероприятий, не останется в стороне и Ярославль. В нашем городе принято решение установить памятный знак, символизирующий значение крупнейшей молодежной организации, сыгравшей значительную роль в истории нашей страны XX века", - говорится в сообщении.
Инициатором установки памятника выступил комитет по подготовке к празднованию 100-летия комсомола, который возглавляет председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.
Памятник планируется установить на территории сквера "Встреча". Внешний вид объекта определится по итогу конкурса - оргкомитет принимает заявки по проекту памятного знака до 1 декабря.
Единственное обязательное условие - сохранение всех деревьев на территории сквера. Председателем экспертного совета стал президент Российской академии художеств, народный художник СССР и России Зураб Церетели.