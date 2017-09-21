Путин поздравил главу ВТБ с днем рождения и вручил ему наручные часы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перед началом встречи с деловыми кругами РФ поздравил с днем рождения главу ВТБ Андрея Костина, которому исполнился 61 год, и вручил ему наручные часы "Куранты".

"Давайте поздравим руководителя ВТБ Костина Андрея Леонидовича, у него сегодня день рождения. Мы вас искренне поздравляем, я хочу вам вручить "Куранты", так скромно, но так называются - "Куранты", - сказал Путин и вручил Костину наручные часы.

Андрей Костин родился в Москве 21 сентября 1956 года, окончил МГУ по специальности "экономист-международник". Работал в посольстве СССР в Лондоне, затем в МИД РФ. Костин в 1996 году возглавил Внешэкономбанк, а с 2002 года возглавил Внешторбанк, который позже был переименован в ВТБ.

В апреле 2017 года председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым полномочия Костина на посту главы ВТБ были продлены еще на пять лет.