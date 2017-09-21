Метрополитены Москвы и Милана совместно разработают новые сервисы для пассажиров

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Метрополитены Москвы и Милана подписали соглашение о сотрудничестве в разработке новых пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда метро. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.
"ГУП "Московский метрополитен" подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Миланским метрополитеном и MMB Project Rus (ООО "ММБ Прожект Рус"). Договоренности позволят российской и итальянской сторонам помогать друг другу в развитии метро", - говорится в сообщении.
Запланирован обмен специалистами и управленческим персоналом, культурный обмен и взаимная помощь в случае необходимости. "Кроме того, начнется работа над совместными проектами, которые будут касаться пассажирских сервисов, программ лояльности и средств оплаты проезда на метро. Специалисты Миланского метрополитена будут давать консультации по поводу применения передовых материалов и технологий при реконструкции сети метрополитена", - отмечается в сообщении.
По мнению первого заместителя начальника московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, "соглашение о сотрудничестве с Миланским метрополитеном позволит совместно работать над повышением качества обслуживания пассажиров столичного метро".
"Это дает возможность взять лучшие наработки коллег из Италии и применить их в Московском метрополитене, чтобы сделать поездки жителей и гостей столицы на метро еще комфортнее. Обмен актуальной информацией поможет нам развивать Московский метрополитен в соответствии с мировыми трендами", - приводит пресс-служба слова Латыпова.
Ранее Московский метрополитен уже подписывал соглашения о сотрудничестве с метро Парижа и Пекина в 2012 и 2015 годах соответственно. Миланский метрополитен - крупнейший в Италии, он действует с 1964 года, состоит из четырех линий со 113 станциями. Общая протяженность путей миланского метро составляет 101 км, годовой пассажиропоток - около 484 млн человек.