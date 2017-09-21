Норильск, Череповец и Липецк признаны самыми грязными городами России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Самыми грязными городами России по объемам производимых в атмосферу выбросов признаны Норильск (Красноярский край), Череповец (Вологодская область) и Липецк. Об этом говорится в проекте государственного доклада Минприроды России за 2016 год, документ имеется в распоряжении ТАСС.

По объемам выбросов лидируют Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Кемеровская область.

"Наибольшая доля выбросов - около 39% - в их общем объеме приходилась на всего лишь восемь субъектов Российской Федерации с варьированием поступления вредных веществ в воздушный бассейн в пределах от 500 до 1500 тыс. тонн", - говорится в докладе.

Как отмечается в докладе, за последние 36 лет в России наметилась положительная динамика по сокращению объемов выбросов. Так с 1980 по 2016 год выбросы твердых частиц сократились примерно в пять раз, а жидких и газообразных почти на половину.

Несмотря на положительную динамику в 21% городов России наблюдается высокая и очень высокая степень загрязненности атмосферы.

"В 44 городах [21% городов РФ] степень загрязнения воздуха в 2016 году оценивается как очень высокая и высокая, в 58% городов. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году проживало 16,4 млн человек, что составляет 15% городского населения России", - приводятся данные в проекте доклада.