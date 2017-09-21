Кладбище советских солдат в Варшаве очищено после атаки вандалов

ВАРШАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Оскверненное вандалами кладбище-мавзолей советских воинов в польской столице очищено от нанесенных вандалами несколько дней назад оскорбительных надписей. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

По словам рабочих, завершающих чистку элементов мемориального кладбища, краска, которую использовали вандалы, легко отмывается при помощи химических средств и подаваемой под сильным напором воды.

По данным польской полиции, кладбище было осквернено в ночь на понедельник. На разных элементах мемориального комплекса красной и золотой краской нанесены надписи "Смерть врагам народа", "Предатели", "Вон из нашей страны" и другие оскорбительные выражения. Полиция Варшавы расследует случившееся и ищет вандалов. Посольство РФ в Польше выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных.

Военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 гектара захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков. Главная аллея ведет к гранитному обелиску высотой 15 метров, к подножию которого в дни государственных и религиозных праздников (как польских, так и российских) гости из разных стран и местные жители приносят цветы, зажигают свечи. На мемориальной доске надпись на двух языках: "Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год".