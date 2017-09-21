Екатеринбургский зоопарк научился спасать детенышей редких животных с помощью инкубатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Зоопарк Екатеринбурга освоил технологию спасения детенышей редких животных с помощью специально разработанного холдингом "Швабе" (госкорпорация "Ростех") инкубатора. Как сообщили в четверг в пресс-службе зоопарка, благодаря внедрению новых технологий им удалось спасти жизнь детеныша канадской пумы, трубкозуба и мартышек.

"Благодаря оперативному отклику Уральского оптико-механического завода нам удалось выходить детеныша одного из редких видов пумы. Канадская пума не проживает на территории России - это обитатель Северной Америки. Специалисты нашего зоопарка имеют уже довольно большой опыт вскармливания кошачьих и приматов в особых условиях. Современная техника значительно облегчает этот процесс", - приводит пресс-служба слова директора зоопарка Светланы Прилепиной.

В пресс-службе отметили, что инкубатор также частично использовался для выхаживания детенышей обезьян, находящихся на искусственном вскармливании, а по ночам - для грудничка трубкозуба в качестве дополнительной поддержки.

По данным пресс-службы "Швабе", инкубатор в оперативном порядке был предоставлен Екатеринбургскому зоопарку в июле 2016 года для спасения недоношенного детеныша весом всего 700 грамм. Он был разработан инженерами предприятия Холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ).

"В неонатальном аппарате ИДН-03, который предназначен для выхаживания новорожденных детей и эффективной реанимации ослабленных младенцев с экстремально низкой массой тела, питомец провел 1,5 месяца, прибавив 1,2 кг в весе. Всего за сутки наши технические специалисты адаптировали инкубатор, выпускаемый УОМЗ на протяжении уже более 20 лет, в соответствии с физическими особенностями и размером животного", - приводит пресс-служба слова гендиректора УОМЗ Анатолия Слудных.

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Изделия поставляются во все регионы РФ и в 95 стран, представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.